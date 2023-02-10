Страшное горе! Мама Романа Костомарова все время плачет после ампутации стоп у сына-чемпиона

Мама олимпийского чемпиона в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Романа Костомарова сильно переживает за сына. И это понятно! Фигуристу пришлось пережить многое... И борьба продолжается. Спортсмену ампутировали ступни ног — последствие гангрены. Выхода, по слухам, у чемпиона не было. Врачи ему так и сказали — либо ноги, либо жизнь. Тогда фигурист сам дал разрешение на операцию, выбрав второе. Заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна и бывшая партнерша Романа Костомарова на льду Татьяна Навка призывают всех молиться за фигуриста. Есть информация, что Роман может также лишиться и пальцев рук.

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Интервью о происходящем дала первый тренер спортсмена Лидия Караваева. Она подтвердила, что Роман Костомаров находится в сознании, однако маму к нему не пускают. Видимо, боятся, что женщине станет плохо. Пока его навещают только жена и брат.