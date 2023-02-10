Кряхтит, причмокивает молочко: Орлова в роддоме покормила новорожденную дочку Анечку из бутылочки

Ольга Орлова после родов поделилась в микроблоге первым фото с новорожденной дочкой Анечкой. Скрывать малышку от поклонников новоиспеченная мамочка не стала: она то и дело радует поклонников свежими кадрами. На этот раз она засняла, как кормит дочурку из бутылочки. Кроха сладко спала, пока ее не разбудила мама.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Просыпайся», — шептала Орлова, поднося к крохотному ротику своей дочки бутылочку с молочком.

Малютка сразу закряхтела и стала причмокивать. Похоже, что Анечка совсем не капризная. Орлова наслаждается материнством, всю себя отдавая забытому чувству. У телеведущей есть уже взрослый 21-летний сын Артем. Так что вторая беременность стала для Орловой поздней.