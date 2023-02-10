Женщины с этими именами двуличные лицемерки - коварство и ложь у них в крови

Названы имена женщин, которые отличаются своей лицемерностью, подлостью и фальшью. Понять, когда они честны и искренни, практически невозможно. Им нравиться играть чувствами других. Притворство у них в крови.

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Главными лицемерками мистики считают женщин по имени Жанна. Они виртуозно скрывают от близких свое истинное лицо, притворяясь ангелами во плоти.

Валентина слывет первой из сплетниц. Ей нравится додумывать факты, однако, о себе эта особа распространяться не любит.

Светлана умело скрывает свои чувства, заглушая внутренние пороки. Вот только стоит кому-то перейти ей дорогу, в чем-то ее превзойти, она тут же включает «функцию фурии».

Общительная Надежда на деле всегда и во всем ищет подвох и выгоду прежде всего для себя. И пусть вас не вводит в заблуждение ее показная искренность.

Источник: life.ru