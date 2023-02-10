Бузова с уползшим на живот лифом сверкнула странным декольте: стиль в Африке

Телеведущая и певица Ольга Бузова периодически смущает поклонников своими нарядами. То, что они чересчур открытые, это еще полбеды, считают люди. Иногда одежда достается артистке будто с чужого плеча, и это видно по линии декольте, которое предательски сползает.

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На этот раз Бузова нарядилась в лиф с перемычками между грудей, а поверх него накинула рубашку с африканским принтом. Если бы не она, конфуза певице избежать бы явно не удалось. Пока Ольга активно жестикулировала, дивясь красотам саваны, ее лиф сполз чуть ли не на живот, явив миру странное декольте.