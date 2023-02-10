Ольга Рапунцель – о разводе с Дмитрием Дмитренко: «Долго молчала, долго терпела и пыталась сохранить семью»

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко решили развестись. Об этом заявил глава семьи на днях, и поклонники пары пришли в замешательство – ведь их отношения были так похожи на идеальные. О том, что у пары ссоры, подписчики знали еще со времен реалити-шоу. Но не думали, что из-за этого распадется ячейка общества с двумя детьми.

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На развод подал Дмитренко. Он высказался, что, мол, сил больше нет, устал от ругани. Прервала молчание и Рапунцель, когда ее начали обвинять в хайпе на разводе. Дескать, получат порцию славы и снова воссоединятся, все это – показуха и обман аудитории. Но дважды мать заявила, что это – никакой не розыгрыш.