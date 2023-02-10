В стиле Барби: Илана из «Уральских пельменей» в дерзком мини показала прелести

У звезды шоу «Уральские пельмени» Иланы Юрьевой год начался очень насыщенно. Сначала отпуск, затем гастроли по разным странам, а теперь опять выступления – актриса едва успевает заглянуть в соцсети.

Но поклонников без внимания Илана старается не оставлять и заглянула с новостью – у нее новый образ.

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Илана облачилась во все розовое, готовит новый номер в шоу, и примерила стиль Барби. Получилось очень гламурно и откровенно, особенно высокий разрез на мини-юбке, подчеркнувший красивое бедро.