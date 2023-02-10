Новости шоу-бизнеса: сбежавший внук Пугачевой сменил имя, Костомаров лично дал согласие на ампутацию, родившая Орлова собирается на работу

Ахеджакова отказалась покидать Россию

Лия Ахеджакова осталась без работы в «Современнике». Но покидать страну она, по примеру других знаменитых беглецов, не собирается. Она наотрез отказалась уезжать.

Орлова готовится выйти на работу

Ольга Орлова на днях стала мамой. Ее еще не выписали с новорожденной из роддома, а она уже засобиралась на работу. Ведущая «Дома-2» планирует через пару недель выйти на «Лобное».

Костомаров лично дал согласие на ампутацию

Роману Костомарову провели ампутацию стоп на ногах. Он сам дал согласие на операцию.

Пятый судья в «Маске» — Воробьев

Презентация четвертого сезона шоу «Маска» не прошла без сюрпризов. Состав судей остался прежним, и, по условиям шоу, пятым является приглашенный гость. На этот раз кресло судьи занял Алексей Воробьев.

Внук Пугачевой сменил имя

Никита Пресняков сбежал осенью 2022 года в США. Теперь он занимается съемками клипов. Накануне артист похвастался, что о нем пишут в местной прессе. Оказалось, что внук Пугачевой сменил имя — теперь он Nick Pres.