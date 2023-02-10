Звезда «Уральских пельменей» Корнева — о Михалковой: «Краля, ее больше волновала красота, чем шоу»

Ксения Корнева стала звездой «Уральских пельменей» в 2019 году. Ей было непросто, поскольку публика не сразу приняла новенькую, ее едва ли не травили в Сети, обвиняли в том, что она портит шоу своим присутствием. Но теперь без актрисы не обходится ни одно выступление.

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Корнева рассказала, как относится к каждому из участников легендарного коллектива. Она еще застала звезду проекта Юлию Михалкову. И высказалась о впечатлениях, которые та на нее произвела.