Звезда «Уральских пельменей» Корнева — о Михалковой: «Краля, ее больше волновала красота, чем шоу»

Ксения Корнева стала звездой «Уральских пельменей» в 2019 году. Ей было непросто, поскольку публика не сразу приняла новенькую, ее едва ли не травили в Сети, обвиняли в том, что она портит шоу своим присутствием. Но теперь без актрисы не обходится ни одно выступление.
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Корнева рассказала, как относится к каждому из участников легендарного коллектива. Она еще застала звезду проекта Юлию Михалкову. И высказалась о впечатлениях, которые та на нее произвела.
«Юлька — краля, нет, красотка, она больше про красоту. Я еще попала в такой период, когда в шоу она не сказать что устала от него, но ее больше волновала красота. Возле зеркала она дольше стояла, чем мы все. Мы репетировали», — рассказала Корнева в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».