«Может не зажить с первого раза»: хирург дал страшный прогноз о Костомарове

Врачи продолжают борьбу за жизнь Романа Костомарова в московской больнице. Фигурист с двусторонней пневмонией был подключен к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), в результате возникли осложнения. Развился сепсис, началась гангрена, и пациенту ампутировали стопы. Сейчас некроз развивается в верхних конечностях.

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Близкое окружение спортсмена не дает никаких прогнозов. История болезни и анализы Костомарова засекречены и ограничены в доступе, чтобы не произошло утечки сведений.

Врач-хирург высшей категории Иван Руссу прокомментировал ситуацию, сложившуюся с Костомаровым, и дал свой расклад на будущее, в том числе не исключил пессимистичного развития событий.

Медик заметил, что использование ЭКМО предполагает появление рисков, о которых предупреждают близких перед подключением больного. У Костомарова это и произошло. Руссу допустил, что у фигуриста могли дать сбой почки, легкие, сердечно-сосудистая система.

«Возможны осложнения. В первую очередь, развивается почечная недостаточность, геморрагические кровотечения, сепсис. Также развиваются тромбозы глубоких вен конечностей, что может привести в дальнейшем к ишемии тканей, нарушению кровообращения и как следствие — к гангрене», - поведал «Пятому каналу» врач.

Антибиотики не подействовали, и чтобы спасти жизнь, врачи провели ампутацию пораженных конечностей. Что будет дальше, хирург объясняет довольно осторожно. Поскольку все сугубо индивидуально, а прогнозы – дело неблагодарное.

При благоприятном стечении обстоятельств Костомаров восстановится за два месяца. Но если на фоне гангрены сохранится раневая инфекция, тогда сбудется пессимистичный прогноз: «Может не зажить с первого раза. Тогда придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. Это может затянуться на год».

Однако, возможен и более плачевный исход. В случае поражения костной ткани Костомарову придется столкнуться с остеомиелитом и бороться за жизнь все оставшееся время.