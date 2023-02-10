Голодная Волочкова предъявила кость: «Я обглодала это»

Звезда балета Анастасия Волочкова после своего выступления так проголодалась, что решила налечь на мясо. Она всегда питалась зеленью и старалась отказываться от тяжелой пищи, но теперь прислушалась к советам близкой подруги и принялась за обе щеки обгладывать хрящи с суставов.

«Я обглодала это», - предъявила Волочкова голую кость на столе.

Артистка сослалась на то, что в этих местах содержится полезный коллаген, ей он для организма сейчас необходим. Волочкова так сильно проголодалась, что даже на время не стала обращать внимания. Между тем, на часах уже было глубоко за полночь.