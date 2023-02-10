«Не дай Бог такого мужа. Всю чужую микрофлору в дом принесет»: Прилучный получил унизительную оценку

Павел Прилучный

Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Актера высмеяла жена комика.

Жена юмориста Ильи Соболева Наталья дала унизительную характеристику актеру сериала «Мажор» Павлу Прилучному. Это произошло во время обсуждения сцены из сериала «Свободные отношения», где снимался ее муж.

И по сценарию он целовался именно с ней, так как допустить супругу контакт с кем-то из посторонних женщин она бы не позволила. И призналась, что такой муж, как Прилучный, ей не нужен.

«Я же замуж выходила за комика, а не актера. Не дай бог иметь такого мужа, как Прилучный. Всю чужую микрофлору в дом принесет», - отрезала Наталья Соболева.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Читайте также