«Не дай Бог такого мужа. Всю чужую микрофлору в дом принесет»: Прилучный получил унизительную оценку

Жена юмориста Ильи Соболева Наталья дала унизительную характеристику актеру сериала «Мажор» Павлу Прилучному. Это произошло во время обсуждения сцены из сериала «Свободные отношения», где снимался ее муж.

И по сценарию он целовался именно с ней, так как допустить супругу контакт с кем-то из посторонних женщин она бы не позволила. И призналась, что такой муж, как Прилучный, ей не нужен.

«Я же замуж выходила за комика, а не актера. Не дай бог иметь такого мужа, как Прилучный. Всю чужую микрофлору в дом принесет», - отрезала Наталья Соболева.

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