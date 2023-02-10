Вслед за Пугачевой: Гузееву заметили в паспортном отделе Израиля – за гражданством пожаловала?

Лариса Гузеева сильно обозлилась на пользователей в Сети, когда они начали обсуждать, что та покинула страну. Телезвезда улетела в Израиль, чем и привлекла внимание публики. Она заявила, что всего на недельку выбралась к морю с мужем и скоро назад. Но в родные пенаты актриса, судя по всему, вернется уже гражданкой Израиля.

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Накануне по Сети разлетелось изображение из местного паблика, на котором Гузееву запечатлели в стенах миграционного учреждения Тель-Авива. Артистка вместе с мужем сидит в ожидании. Не так давно здесь же коротал время другой звездный визитер – рэпер Джиган. Он и многие другие стали активно искать свои корни на Святой Земле после того, как туда эмигрировала Алла Пугачева.

По материалам сайта "Пятый канал"