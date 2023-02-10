«Позволила Бородиной использовать малышку в своих целях»: Май Абрикосов отчитал родившую Ольгу Орлову

Телеведущая Ольга Орлова на днях стала мамой во второй раз. Звезда экрана родила дочку Анну и пока еще вместе с ней находится в стенах роддома.

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Накануне в палату к новоиспеченной мамочке заглянула коллега по Дому-2» Ксения Бородина. Она познакомилась с крохой и даже запостила снимок малышки у себя в микроблоге. Что категорически не понравилось Маю Абрикосову. Он отчитал Орлову за такую неосмотрительность.

«Поражает, что Ольга не только допустила к ребенку постороннего человека, но и позволила Бородиной использовать малышку в своих целях. Орлова и Бородина подруги, скажете вы мне. Но я отвечу, что Бородина по какому-то случайному совпадению была подругой всем, кто ей выгоден», - написал в своем блоге шоумен.

Абрикосов (настоящее имя которого – Роман Тертишный) подчеркнул, что всегда считал Орлову более серьезным человеком. «Не мог подумать, что Ольга будет заниматься такими глупостями. Даже зверь инстинктивно защищает своих детенышей от чужих глаз», - признался Роман.