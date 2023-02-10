Рудова едва натянула крошечный топ на внушительную плоть: от белья отказалась – явно лишнее

Участница проекта «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова активно взялась за свое похудение перед новым летним сезоном. Красавица записалась на процедуры и накануне оценила, как выглядит ее фигура.

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Рудова натянула на массивные полушария крошечный топ, отказавшись от бюстгальтера, и микро-шортики. Все очень достойно, как оказалось, у нее с пропорциями, поскольку даже облегающие шорты легко оттягиваются от талии, не расстегиваясь. Поклонники заметили, что необходимости срочно худеть у красотки нет. Сама Наталья сейчас начала работать над качеством кожи тела.