Пошла 32-я неделя: беременная дочь певицы Славы похвасталась фото в купальнике

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, находится на последних неделях беременности. По прогнозам, уже в апреле она станет мамой.

Накануне девушка порадовала своих подписчиков фото в купальнике. Поклонники смогли оценить изменившуюся фигуру дочери звезды.

Сейчас будущая мама активно ведет личный блог, где делится подробностями своего интересного положения и рассказывает о своем состоянии.

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