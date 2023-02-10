Пошла 32-я неделя: беременная дочь певицы Славы похвасталась фото в купальнике

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, находится на последних неделях беременности. По прогнозам, уже в апреле она станет мамой.
Накануне девушка порадовала своих подписчиков фото в купальнике. Поклонники смогли оценить изменившуюся фигуру дочери звезды.
Сейчас будущая мама активно ведет личный блог, где делится подробностями своего интересного положения и рассказывает о своем состоянии.
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Вчера Александра посетила бассейн. Врачи рассказали девушке, что плавание прекрасно влияет на беременных, улучшая кровообращение и благотворно влияя на выделительную систему.
«Тем временем, сегодня пошла уже 32-ая неделя! Финишная прямая», — подписала кадр дочь Славы.
Беременная Александра Морозова. Фото: соцсети
Напомним, Морозова ждет ребенка от своего мужа, Андрея Дедова. Молодой человек занимается автомобилями, до брака они встречались последние четыре года.