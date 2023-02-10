«Ничего еще не закончилось»: озвучена страшная правда о состоянии Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Фигуристу накануне дня рождения ампутировали стопы, поскольку уже встал вопрос выживаемости – гангрена распространилась на ноги.

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Родные, друзья, коллеги и поклонники ждут, что после операции спортсмен пойдет на поправку. Однако, первый тренер Романа Костомарова Людмила Караваева озвучила страшную правду. Оказывается, кризис еще не миновал, и звезде льда может грозить еще одно лишение.

«Уже все нехорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил», - озвучила страшное тренер сайту KP.RU.

Наставница рассказывала, что согласие на ампутацию конечностей Костомаров давал лично. Делать дальнейшие прогнозы никто из врачей не берется.