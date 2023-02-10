Это похоже на горе: психолог раскрыла, сколько нужно времени, чтобы пережить расставание

На то, чтобы забыть бывшего партнера, требуется год. О таком сроке рассказала клинический психолог Линда Блэр.

Однако, как отметила специалист, при расставании решающую роль играет время, пишет издание Refinery29. И у каждого этот срок свой.

«Нужно подождать, пока у вас перестанут возникать сильные эмоции при воспоминании о бывшем. Когда вы можете без чувств говорить о былом, значит, вы расстались с прошлым», — уверяет психолог.

При этом от множества факторов зависит, сколько времени может понадобиться на забывание. Важную роль играет то, первые это отношения или нет, насколько серьезными и крепкими они были, жили люди вместе или порознь, имеют ли общих друзей, отметила Блэр.

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Все зависит от интенсивности отношений и быстроты разрыва. Это похоже на горе, считает психолог. Обычно для преодоления большинства потерь требуется год.