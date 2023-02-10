Это похоже на горе: психолог раскрыла, сколько нужно времени, чтобы пережить расставание

На то, чтобы забыть бывшего партнера, требуется год. О таком сроке рассказала клинический психолог Линда Блэр.
Однако, как отметила специалист, при расставании решающую роль играет время, пишет издание Refinery29. И у каждого этот срок свой.
«Нужно подождать, пока у вас перестанут возникать сильные эмоции при воспоминании о бывшем. Когда вы можете без чувств говорить о былом, значит, вы расстались с прошлым», — уверяет психолог.
При этом от множества факторов зависит, сколько времени может понадобиться на забывание. Важную роль играет то, первые это отношения или нет, насколько серьезными и крепкими они были, жили люди вместе или порознь, имеют ли общих друзей, отметила Блэр.
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Все зависит от интенсивности отношений и быстроты разрыва. Это похоже на горе, считает психолог. Обычно для преодоления большинства потерь требуется год.
Другим важным условием для расставания с прошлым является саморефлексия. В этот период человеку требуется поддержка, отметила она.
«Вы должны поговорить с тем, кому вы доверяете, и спросить: "Чему я научился из этого?" и "Какова была моя роль в том, что пошло не так?" Потому что, если вы этого не сделаете, вы просто повторите те же ошибки», — посоветовала психолог.
Однако если человек импульсивный экстраверт, то, скорее всего, он будет быстро искать новые отношения, прежде чем полностью исцелится, объяснила Блэр.
При этом консультант по отношениям Дженнифер Уорвик подчеркнула, что, если же человек испытывает смущение и стыд после разрыва отношений, он может почувствовать, будто застрял на пути к исцелению. Этим людям добраться до исцеления поможет разговорная терапия с психологом.