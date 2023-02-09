Пухлые щечки, темные волосики: Ольга Орлова засняла, как кормит из бутылочки новорожденную дочку – милейшие кадры

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в минувший понедельник, 6 февраля, вновь стала мамой. У звезды родилась дочка Аня.
Ольга Орлова и ее новорожденная наследница пока еще находятся в клинике под наблюдением врачей. В микроблоге Ольга Орлова поделилась милейшим видео. Молодая мама засняла, как кормит малышку из бутылочки. Кроха в процессе засыпает, а Ольга ее будит, теребя бутылочку.
«Давай, просыпайся, давай, давай, давай», - шепотом говорит дочери Ольга Орлова.
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Лицо дочери Ольга Орлова прикрыла смайликом, не желая пока показывать малышку поклонникам. Но в кадре видны черные волосики и нежные пухлые щечки маленькой Ани.
Дочь Ольги Орловой. Фото: скрин соцсети