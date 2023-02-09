Пухлые щечки, темные волосики: Ольга Орлова засняла, как кормит из бутылочки новорожденную дочку – милейшие кадры

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Лицо дочери Ольга Орлова прикрыла смайликом, не желая пока показывать малышку поклонникам. Но в кадре видны черные волосики и нежные пухлые щечки маленькой Ани.