«Отъеду, проведу «Лобное» и вернусь домой»: недавно родившая Ольга Орлова готовится выйти из декрета

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила о готовности вернуться к работе на съемочной площадке всего через две недели после родов. Ничего удивительного и странного звезда экрана в таком подходе не видит. Зачем сидеть в декрете, если работа занимает всего несколько часов в день.

«Выйду через пару недель. У меня же работа не двенадцать часов в день. Ну что, отъеду, проведу «Лобное» и «Теты» и вернусь домой», — пообещала Ольга Орлова.

По словам телеведущей, ее муж находится в принятии того факта, что его супруга ведет столь неоднозначный проект. Как рассказала Ольга Орлова, на момент их знакомства она уже была ведущей «Дома-2».

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