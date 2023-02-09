Полоса неудач: против Алека Болдуина хотят подать очередной иск

Против голливудского актера Алека Болдуина вновь хотят подать иск в суд. С таким желанием выступили родственники убитого на съемках киноленты оператора Галины Хатчинс.

Родители и муж погибшей женщины решили подать иск после того, как прокуратура в Нью-Мексико опубликовала письменные показания против знаменитого артиста. В них утверждается, что он не уделял должного внимания обучению по обращению с оружием и не проверил пистолет до того, как выстрелил в Галину, сообщает Daily Mail.

Первого февраля Болдуину предъявили формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках печально известного фильма «Ржавчина». Обвинение предъявили и отвечавшей за оружие на съемках ассистентке Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и артисту грозит до 18 месяцев тюрьмы и пятилетний запрет на использование оружия.