Не была похожа на себя: звезда сериала «Друзья» пожаловалась на лишний вес из-за страшной болезни

Американская актриса Кристина Эпплгейт призналась, что поправилась на 18 килограммов и стала хуже выглядеть из-за тяжелой болезни — рассеянного склероза. Звезда легендарного сериала «Друзья», сыгравшая в нем одну из сестер Рейчел в 9 и 10 сезонах, заявила, что ей трудно воспринимать себя на экране.

В интервью с The Los Angeles Times женщина рассказала, что для нее стало большим испытанием просмотр нового сезона сериала «Мертв для меня» с собой в главной роли. Прошло несколько месяцев, прежде чем она решилась посмотреть на себя со стороны.