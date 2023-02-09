Не была похожа на себя: звезда сериала «Друзья» пожаловалась на лишний вес из-за страшной болезни

Американская актриса Кристина Эпплгейт призналась, что поправилась на 18 килограммов и стала хуже выглядеть из-за тяжелой болезни — рассеянного склероза. Звезда легендарного сериала «Друзья», сыгравшая в нем одну из сестер Рейчел в 9 и 10 сезонах, заявила, что ей трудно воспринимать себя на экране.
В интервью с The Los Angeles Times женщина рассказала, что для нее стало большим испытанием просмотр нового сезона сериала «Мертв для меня» с собой в главной роли. Прошло несколько месяцев, прежде чем она решилась посмотреть на себя со стороны.
«Мне не нравится видеть, как я страдаю. А еще я набрала 18 килограммов из-за гиподинамии и медикаментов. Я не была похожа на себя и не чувствовала, что это я», — пожаловалась Эпплгейт.
Кристина Эпплгейт. Фото: Kirk McKoy / Los Angeles Times
В итоге, актриса смогла посмотреть сериал лишь в одиночестве, периодически ей приходилось ставить его на паузу.
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«В конце концов я смогла дистанцироваться от своего эго и поняла, какой это прекрасный сериал», — отметила она.
По словам Кристины, все эпизоды, в которых нет ее, «такие замечательные, их было здорово посмотреть впервые».