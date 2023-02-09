«Не договорился по деньгам»: Ольга Орлова раскрыла истинные причины ухода Влада Кадони из «Дома-2»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова впервые прокомментировала недавнее увольнение из реалити-шоу своего коллеги Влада Кадони, с которым очень дружна.
Она раскрыла истинные причины ухода Влада Кадони и пожелала ему удачи на новом поприще — в создании собственного шоу, о котором говорить отказалась.
«Влад не договорился по деньгам. Он хотел больше денег, но, к сожалению, у проекта нет возможности платить больше. Вот и все. Я считаю его уход потерей. У него будет свое шоу, но я не могу раскрывать его тайну», — сказала Ольга Орлова.
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Напомним, об уходе Влада Кадони с поста ведущего «Дома-2» стало известно в конце прошлого года. Кадони всячески опровергал появившуюся в СМИ новость об увольнении, но позже сам сделал заявление об этом.
По материалам YouTube-шоу «Алена, блин!»