«Не договорился по деньгам»: Ольга Орлова раскрыла истинные причины ухода Влада Кадони из «Дома-2»

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Напомним, об уходе Влада Кадони с поста ведущего «Дома-2» стало известно в конце прошлого года. Кадони всячески опровергал появившуюся в СМИ новость об увольнении, но позже сам сделал заявление об этом.

По материалам YouTube-шоу «Алена, блин!»