Первый тренер Костомарова: «Мама Ромы все время плачет. Как можно себя чувствовать, когда твой сын на грани смерти?»

46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже месяц находится в клинике. Спортсмен был госпитализирован 10 января с запущенной двусторонней пневмонией. Заболевание привело к тому, что на днях Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист сам дал согласие на операцию, поскольку другого выбора не было - без ампутации он бы не выжил.

Первый тренер Романа Костомарова Лидия Караваева рассказала, что сейчас спортсмен находится в сознании и к нему в реанимацию пускают жену Оксану Домнину. А вот маме фигуриста к нему ходить запрещено, для ее же пользы.