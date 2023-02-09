Первый тренер Костомарова: «Мама Ромы все время плачет. Как можно себя чувствовать, когда твой сын на грани смерти?»

46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже месяц находится в клинике. Спортсмен был госпитализирован 10 января с запущенной двусторонней пневмонией. Заболевание привело к тому, что на днях Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист сам дал согласие на операцию, поскольку другого выбора не было - без ампутации он бы не выжил.
Первый тренер Романа Костомарова Лидия Караваева рассказала, что сейчас спортсмен находится в сознании и к нему в реанимацию пускают жену Оксану Домнину. А вот маме фигуриста к нему ходить запрещено, для ее же пользы.
«Ее просто боятся туда пускать - все-таки, женщина в возрасте. Она и так все время плачет. Думаю, там и Рома сказал, что не надо ей приходить, чтобы, не дай бог, не слегла с сердцем», - рассказала Лидия Караваева.
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Лидия Караваева добавила, что мама Романа Костомарова чувствует себя очень плохо, понимая, в каком тяжелом состоянии находится ее сын.
«Как еще можно себя чувствовать, когда твой ребенок в реанимации на грани смерти. Я как мать ее очень хорошо понимаю. Когда будет стабильное состояние, она наконец сможет спокойно вздохнуть. А сейчас она с внуком и с внучкой каждую неделю, только на выходных приезжает к себе на дачу. Там есть помощники, но она же бабушка, близкий человек - хочет быть рядом. Устает морально, не без этого», - поделилась Лидия Караваева.
По материалам kp.ru.