«Он перешел важный рубеж. Теперь надо сохранить ноги»: Филипп Киркоров высказался о состоянии Романа Костомарова

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, 46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии 10 января. Уже почти месяц за жизнь спортсмена борются лучшие врачи. На днях Роману Костомарову ампутировали стопы, сейчас решается вопрос об операции по ампутации пальцев рук.