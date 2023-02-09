«Он перешел важный рубеж. Теперь надо сохранить ноги»: Филипп Киркоров высказался о состоянии Романа Костомарова

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Прославленному фигуристу Роману Костомарову пожелали здоровья во время презентации четвертого сезона шоу «Маска».

В этот четверг, 9 февраля, состоялась онлайн-презентации четвертого сезона шоу телеканала НТВ «Маска». Во время нее, помимо прочего, зашел разговор о Романе Костомарове. Олимпийский чемпион принимал участие в третьем сезоне проекта в Маске Пса и первым покинул шоу.

Создатели «Маски» и судьи проекта пожелали Роману Костомарову скорейшего выздоровления.

«Он перешел важный рубеж. Он выжил. Теперь нужно сохранить главное для спортсмена - его ноги. Рома, мы желаем тебе выздоровления. Мы молимся за тебя», - сказал председатель судейской коллегии шоу телеканала НТВ «Маска» Филипп Киркоров.

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Напомним, 46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии 10 января. Уже почти месяц за жизнь спортсмена борются лучшие врачи. На днях Роману Костомарову ампутировали стопы, сейчас решается вопрос об операции по ампутации пальцев рук.

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