«Он на грани жизни и смерти»: в окружении Романа Костомарова боятся делать прогнозы

46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже месяц находится в реанимации одной из столичных клиник. На днях врачи провели спортсмену операцию по ампутации стоп.

В ближайшее время Роман Костомаров может лишиться и пальцев рук. Ампутация нужна, чтобы сохранить жизнь Роману Костомарову. Из-за сепсиса и нарушения кровообращения у спортсмена развился некроз конечностей.

Первый тренер Романа Костомарова Лидия Караваева полагает, что спортсмен уже вряд ли сможет когда-нибудь выйти на лед. Да и пока, по признанию женщины, вопрос так не стоит. Речь идет о сохранении жизни.

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