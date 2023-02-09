«Он на грани жизни и смерти»: в окружении Романа Костомарова боятся делать прогнозы

46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже месяц находится в реанимации одной из столичных клиник. На днях врачи провели спортсмену операцию по ампутации стоп.
В ближайшее время Роман Костомаров может лишиться и пальцев рук. Ампутация нужна, чтобы сохранить жизнь Роману Костомарову. Из-за сепсиса и нарушения кровообращения у спортсмена развился некроз конечностей.
Первый тренер Романа Костомарова Лидия Караваева полагает, что спортсмен уже вряд ли сможет когда-нибудь выйти на лед. Да и пока, по признанию женщины, вопрос так не стоит. Речь идет о сохранении жизни.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Сейчас ему главное выжить. Вы понимаете, он ведь на грани жизни и смерти. Когда была операция, у Романа держалась высокая температура. Потом вроде бы спала. Ничего еще не ясно, риск не миновал. Когда все закончится, тогда он и будет планы строить. А пока об этом даже речи нет. Да и мне лично неизвестны случаи, когда фигуристы продолжали карьеру после ампутации», — рассказала Лидия Караваева.
По материалам kp.ru