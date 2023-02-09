Первый тренер Костомарова: «У Навки такие возможности, она привлекла лучших врачей»

Первый тренер олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассказала, что в его судьбе сейчас принимает активное участие Татьяна Навка. В паре с Романом Костомаровым она тренировалась и выступала много лет, фигуристы вместе стали олимпийскими чемпионами.
Первый тренер Романа Костомарова Лидия Караваева призналась, что спортсмену после ампутации стоп грозит еще и ампутация пальцев рук.
«Сейчас уже ампутированы обе ступни и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь... Хотя у Навки такие возможности, думаю, лучших врачей она, конечно, привлекла», — полагает Лидия Караваева.
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Рассказала Лидия Караваева, что московские врачи консультировались с коллегами из Германии в части тактики лечения Романа Костомарова.
«Думаю, если бы у немецких врачей была какая-то надежда или конкретное предложение, Рому бы уже отправили — нет проблем с этим при его статусе и с такой партнершей — я про Навку говорю, у которой много возможностей. Видно, там тоже дали прогноз неутешительный», — добавила Лидия Караваева.
По материалам kp.ru