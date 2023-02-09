Первый тренер Костомарова: «У Навки такие возможности, она привлекла лучших врачей»

Первый тренер олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассказала, что в его судьбе сейчас принимает активное участие Татьяна Навка. В паре с Романом Костомаровым она тренировалась и выступала много лет, фигуристы вместе стали олимпийскими чемпионами.

Первый тренер Романа Костомарова Лидия Караваева призналась, что спортсмену после ампутации стоп грозит еще и ампутация пальцев рук.