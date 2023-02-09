«Там уже все нехорошо»: Роману Костомарову грозит ампутация пальцев руки — страшные подробности от первого тренера фигуриста

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже месяц находится на лечении в одной из московских клиник. Спортсмен был госпитализирован со сложной формой пневмонии, которая в итоге привела к нарушению кровоснабжения организма и ампутации стоп.

Как рассказала первый тренер Романа Костомарова, Лидия Караваева, фигурист по-прежнему находится в тяжелом состоянии, ему грозит ампутация пальцев на руках.