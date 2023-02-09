«Там уже все нехорошо»: Роману Костомарову грозит ампутация пальцев руки — страшные подробности от первого тренера фигуриста

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже месяц находится на лечении в одной из московских клиник. Спортсмен был госпитализирован со сложной формой пневмонии, которая в итоге привела к нарушению кровоснабжения организма и ампутации стоп.
Как рассказала первый тренер Романа Костомарова, Лидия Караваева, фигурист по-прежнему находится в тяжелом состоянии, ему грозит ампутация пальцев на руках.
«Ну, там уже все нехорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило...» — поделилась Лидия Караваева.
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Лидия Караваева хорошо осведомлена о состоянии Романа Костомарова, поскольку знает спортсмена с девяти лет и дружна с его семьей. В курсе женщина и того, по какой причине у Романа Костомарова развился некроз конечностей.
«Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют. Именно это, а не пневмония, сейчас основная проблема. Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму. Так что сейчас будут решать проблему с руками», — добавила Лидия Караваева.
По материалам kp.ru.