«Все выбирают жить»: Роман Костомаров лично дал согласие на ампутацию стоп

Роман Костомаров

Роман Костомаров на льду. Фото: Global Look Press

Теперь речь идет о спасении рук олимпийского чемпиона.

Знаменитый фигурист Роман Костомаров сам дал согласие на ампутацию обеих стоп, когда врачи поставили его перед тяжелым выбором. Об этом журналистам рассказала первый тренер спортсмена Лилия Караваева.

«Конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У моей свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», — цитирует наставницу KP.ru.

По ее словам, после потери стоп Костомарову грозит ампутация пальцев рук. Некроз на верхних конечностях начался у 45-летнего спортсмена вследствие нарушения кровоснабжения, которое врачи никак не могут привести в норму. Осложнения у олимпийского чемпиона начались из-за распространения инфекции по всему организму.

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Напомним,10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Позже ему стало хуже, и фигуриста подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. После небольшого улучшения у звезды спорта начались сепсис, некроз и гангрена ног, из-за которой ему потребовалась ампутация стоп.

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