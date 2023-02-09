Первое фото с новорожденным: Ханна и Пашу во второй раз стали родителями

Певица Ханна и продюсер Пашу поделились с поклонниками прекрасной новостью. Пара вновь стала родителями.

В микроблоге каждый из супругов поделился снимком с новорожденным сыном. Судя по всему, Пашу был рядом с Ханной во время появления сына на свет. Именно он в кадре держит малыша на руках.

«Это космос. К.К. 9.02.2023» — подписали кадр новоиспеченные родители мальчика.

Под снимком тотчас же образовался целый форум. Поклонники звездной пары поздравляют Ханну и Пашу с пополнением в семье, отмечая, что папа выглядит в кадре невероятно счастливым.

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