Первое фото с новорожденным: Ханна и Пашу во второй раз стали родителями

Ханна и Пашу с новорожденным сыном

Ханна и Пашу с новорожденным сыном. Фото: соцсети

Звездная пара Ханна и Пашу принимает поздравления с пополнением в семье.

Певица Ханна и продюсер Пашу поделились с поклонниками прекрасной новостью. Пара вновь стала родителями.

В микроблоге каждый из супругов поделился снимком с новорожденным сыном. Судя по всему, Пашу был рядом с Ханной во время появления сына на свет. Именно он в кадре держит малыша на руках.

«Это космос. К.К. 9.02.2023» — подписали кадр новоиспеченные родители мальчика.

Под снимком тотчас же образовался целый форум. Поклонники звездной пары поздравляют Ханну и Пашу с пополнением в семье, отмечая, что папа выглядит в кадре невероятно счастливым.

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Напомним, новорожденный малыш стал вторым ребенком Ханны и Пашу. У звездных супругов есть дочка Адриана, девочке четыре года.

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