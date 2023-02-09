«Он не такой»: Ольга Орлова объяснила, почему ее муж ходит без обручального кольца

Телеведущая Ольга Орлова спокойно признается, что ее муж-бизнесмен не носит обручальное кольцо. Как так вышло, 45-летняя звезда рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!»

«Он не носит украшения, никакие, кроме часов, — пояснила ведущая «Дома-2». — Ну просто есть мужчины, которые не носят ничего на себе, кроме часов. Мне кажется, оно ему даже не идет… Я даже не представляю его в кольце. Он такой очень простой, очень спокойный, обычный человек. Знаешь, есть мужчины, которые любят какие-то там браслетики, медальончики, но он не такой».

«Разве кольцо когда-то кого-то останавливало? Мужчина без кольца может никогда не изменять, а мужчина с кольцом — бегать по бабам направо и налево. Для меня это не показатель, правда. Для меня показатель — это отношение, а не то, носит человек кольцо или нет».