Оригинальных будет четыре: как выглядят Маски нового сезона шоу «Маска»

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Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартует на телеканале НТВ 12 февраля. Во время онлайн-презентации стало известно и имя пятого члена жюри. Вместе с Филиппом Киркоровым, Валерией, Тимуром Родригезом и Региной Тодоренко разоблачать Маски будет Алексей Воробьев.