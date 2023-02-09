Оригинальных будет четыре: как выглядят Маски нового сезона шоу «Маска»

В этот четверг, 9 февраля, состоялась онлайн-презентация четвертого сезона шоу телеканала НТВ «Маска». Во время нее поклонникам показали пять участников проекта. Это ярчайшие Маски — Шаурма, Пиковая Дама, Феникс, Горностай и Пудель. Они вышли на сцену, чтобы поприветствовать публику.
«Оригинальных Масок в новом сезоне будет четыре — Горностай, Лисенок, Пудель и Мамонтенок. Они были специально придуманы для русской версии шоу. Остальные герои форматные. В новом сезоне много идей пришло от телезрителей. Вы писали, кого хотели увидеть, и многие Маски, правда, оказались суперинтересными, поэтому мы взяли их в сезон», — поделилась продюсер проекта Юлия Сумачева.
Шаурма, Пиковая Дама, Феникс, Горностай и Пудель. Фото: кадр онлайн-презентации проекта
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Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартует на телеканале НТВ 12 февраля. Во время онлайн-презентации стало известно и имя пятого члена жюри. Вместе с Филиппом Киркоровым, Валерией, Тимуром Родригезом и Региной Тодоренко разоблачать Маски будет Алексей Воробьев.