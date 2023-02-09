Стало известно имя пятого члена жюри нового сезона шоу «Маска»

Во время онлайн-презентации нового сезона популярного шоу НТВ — «Маска» — озвучено имя пятого члена жюри проекта.

В четвертом сезоне компанию постоянным судьям Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко составит актер и музыкант Алексей Воробьев. Он принимал участие в третьем сезоне шоу «Маска» в костюме Монстрика и запомнился телезрителям не только своими номерами и веселыми скетчами.

А это значит, что в четвертом сезоне проекта шуток и смеха станет еще больше.

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