Стало известно имя пятого члена жюри нового сезона шоу «Маска»

Во время онлайн-презентации нового сезона популярного шоу НТВ — «Маска» — озвучено имя пятого члена жюри проекта.
В четвертом сезоне компанию постоянным судьям Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко составит актер и музыкант Алексей Воробьев. Он принимал участие в третьем сезоне шоу «Маска» в костюме Монстрика и запомнился телезрителям не только своими номерами и веселыми скетчами.
А это значит, что в четвертом сезоне проекта шуток и смеха станет еще больше.
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Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартует в эфире НТВ в ближайшее воскресенье, 12 февраля. Сразу после окончания онлайн-презентации начались съемки первой программы проекта.
Зрители увидят четырнадцать Масок. Это — Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая Дама, Мандрил, Шаурма, Мамонтенок, Скунс, Лисенок.
Пятый член жюри — Алексей Воробьев. Фото: кадр онлайн-презентации