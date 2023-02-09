Орлова о своей ответственности за сына Фриске: «Пока Дима не готов к этому, никто не в силах что-то сделать»

Телеведущая Ольга Орлова прокомментировала слух о том, что ее подруга Жанна Фриске якобы хотела доверить именно ей воспитание своего сына Платона.
«Была ситуация… Меня там не было, но были несколько человек, которые пытались у нее уточнить этот момент (с кем должен остаться ребенок. — Прим. авт.)… — рассказала 45-летняя звезда «Дома-2» в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Она была не в состоянии что-то подписывать. Да и как можно подписать такую бумагу? Я абсолютно реальный, адекватный человек. Конечно, я мечтала, если бы мне позволили общаться с Платоном. Я его крестная мама, и, в принципе, мы крестим своих детей для того, чтобы, если вдруг с нами что-то случится, крестные родители дальше поддерживали путь нашего ребенка».
«Я человек не навязчивый, и, понятное дело, что меня не было бы там много. Я очень деликатный в этом смысле человек, и ничего, кроме хорошего, я Платону не желаю и хотела бы быть полезной ему в жизни. И, несмотря на то что я его очень давно не видела, я его очень люблю, и я всегда знаю, что у меня есть крестный сын и обязательство перед Богом за этого ребенка.
«Но, понятное дело, что никто не собирается при живом отце его куда-то забирать-отбирать, брать на воспитание… У него есть отец, он нормально воспитан, ходит на разные кружки. Мы видим, что замечательный парень растет, очень талантливый. Поэтому никто не собирается никого и у кого отбирать. Здесь тоже не надо перебарщивать».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Орлова считает неправильным то, что бабушка, дедушка, тетя и крестная не могут общаться с Платоном. По ее мнению, несмотря на натянутые отношения, семья должна собраться за столом переговоров и пообещать друг другу, что больше не будет никаких интервью и скандалов. А затем маленькими шажками начать давать мальчику видеться со всеми родственниками.
«Пока не готов к этому Дима (Шепелев. — Прим. авт.), пока он не подошел к этому решению, никто ни в силах что-то сделать, — подчеркнула Ольга. — То есть никто насильно свое присутствие не может ему навязать. Мы ждем. Я лично жду. Очень жду. Но мне будет грустно, конечно, если я дождусь 18-летия и где-то случайно пересекусь, подойду к Платону, скажу: «Ты меня не помнишь, но я — твоя крестная». Но думаю, что все идет к этому, если честно…»
В том же интервью Ольга отметила, что в конфликте Дмитрия Шепелева и Владимира Фриске нет никакого просвета, они по-прежнему не хотят идти друг другу навстречу. Но телеведущая не понимает, почему она в этой ситуации должна быть лишена общения с ребенком Жанны.