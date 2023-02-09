Орлова о своей ответственности за сына Фриске: «Пока Дима не готов к этому, никто не в силах что-то сделать»

Телеведущая Ольга Орлова прокомментировала слух о том, что ее подруга Жанна Фриске якобы хотела доверить именно ей воспитание своего сына Платона.

«Была ситуация… Меня там не было, но были несколько человек, которые пытались у нее уточнить этот момент (с кем должен остаться ребенок. — Прим. авт.)… — рассказала 45-летняя звезда «Дома-2» в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Она была не в состоянии что-то подписывать. Да и как можно подписать такую бумагу? Я абсолютно реальный, адекватный человек. Конечно, я мечтала, если бы мне позволили общаться с Платоном. Я его крестная мама, и, в принципе, мы крестим своих детей для того, чтобы, если вдруг с нами что-то случится, крестные родители дальше поддерживали путь нашего ребенка».

«Я человек не навязчивый, и, понятное дело, что меня не было бы там много. Я очень деликатный в этом смысле человек, и ничего, кроме хорошего, я Платону не желаю и хотела бы быть полезной ему в жизни. И, несмотря на то что я его очень давно не видела, я его очень люблю, и я всегда знаю, что у меня есть крестный сын и обязательство перед Богом за этого ребенка.

«Но, понятное дело, что никто не собирается при живом отце его куда-то забирать-отбирать, брать на воспитание… У него есть отец, он нормально воспитан, ходит на разные кружки. Мы видим, что замечательный парень растет, очень талантливый. Поэтому никто не собирается никого и у кого отбирать. Здесь тоже не надо перебарщивать».