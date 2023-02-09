«Я участвую в «Маске»: известный продюсер сделал неожиданное заявление

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Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартует в эфире НТВ в ближайшее воскресенье, 12 февраля.

Масок будет четырнадцать — Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая дама, Мандрил, Шаурма, Мамонтенок, Скунс и Лисенок.