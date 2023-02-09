«Я участвую в «Маске»: известный продюсер сделал неожиданное заявление

В этот четверг, 9 февраля, состоялась онлайн-презентация четвертого сезона шоу «Маска». Заместитель генерального директора телеканала НТВ, продюсер Тимур Вайнштейн во время мероприятия сделал неожиданное заявление, озадачив жюри.
Тимур Вайнштейн сделал подсказку, заявив, что тоже решил принять участие в проекте.
«Я участвую в «Маске». Причем сразу в трех — Скунсе, Пуделе и Шаурме», — сообщил Тимур Вайнштейн.
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Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартует в эфире НТВ в ближайшее воскресенье, 12 февраля.
Масок будет четырнадцать — Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая дама, Мандрил, Шаурма, Мамонтенок, Скунс и Лисенок.
Члены жюри «Маски» и продюсеры НТВ. Фото: кадр презентации нового сезона шоу «Маска»