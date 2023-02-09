В новом сезоне «Маски» будут участвовать герои прошлых проектов: на НТВ раскрыли интересную деталь

Во время онлайн-презентации четвертого сезона шоу «Маска» была раскрыта интересная деталь. Заместитель генерального директора НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что проблем со знаменитостями, желающими участвовать в проекте, нет. Уговаривать не приходится никого, все согласны - еще бы, рейтинги у шоу заоблачные.
Но при этом, в четвертом сезоне «Маски», по словам Тимура Вайнштейна, будут участники прошлых сезонов. Теперь требование о том, что в шоу можно участвовать только один раз, отменено. И это - самая мощная подсказка для жюри и поклонников проекта.
«У участников более 10 званий народных и заслуженных артистов, много золотых медалей первенств, более 150 ролей в кино, саундтреки к фильмам, 17 озвученных мультипликационных персонажей. Хомяк уверен, что его никто не угадает, а Пудель сказал, что тебе нужно держать нос по ветру», - сказал, обращаясь к ведущему «Маски» Вячеславу Макарову, Тимур Вайнштейн.
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Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартует на НТВ 12 февраля. Масок, как и прежде, будет четырнадцать, - Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая дама, Мандрил, Шаурма, Мамонтенок, Скунс, Лисенок.