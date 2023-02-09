В новом сезоне «Маски» будут участвовать герои прошлых проектов: на НТВ раскрыли интересную деталь

Во время онлайн-презентации четвертого сезона шоу «Маска» была раскрыта интересная деталь. Заместитель генерального директора НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что проблем со знаменитостями, желающими участвовать в проекте, нет. Уговаривать не приходится никого, все согласны - еще бы, рейтинги у шоу заоблачные.

Но при этом, в четвертом сезоне «Маски», по словам Тимура Вайнштейна, будут участники прошлых сезонов. Теперь требование о том, что в шоу можно участвовать только один раз, отменено. И это - самая мощная подсказка для жюри и поклонников проекта.