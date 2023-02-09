«Человек идеально подходит под эту роль»: кто станет пятым членом жюри шоу «Маска»

В этот четверг, 9 февраля, в 14:50 в официальном сообществе шоу «Маска» во «ВКонтакте» прошла онлайн-презентация четвертого сезона проекта. Поклонникам раскрыли эксклюзивные подробности о новом сезоне.
В частности, заместитель генерального директора НТВ Тимур Вайнштейн намекнул, кто же станет пятым членом жюри.
«Задача пятого члена жюри — подкалывать всех. Так вот, этот человек идеально подходит под эту роль», — рассказал Тимур Вайнштейн.
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Напомним, в новом сезоне, как и в предыдущих, разоблачать «маски» будут члены жюри Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Филипп Киркоров. Кто станет пятым членом жюри, станет известно 9 февраля, в финале онлайн-презентации шоу. Teleprogramma.pro следит за происходящим и первой сообщит новости читателям.