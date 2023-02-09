«Человек идеально подходит под эту роль»: кто станет пятым членом жюри шоу «Маска»

В этот четверг, 9 февраля, в 14:50 в официальном сообществе шоу «Маска» во «ВКонтакте» прошла онлайн-презентация четвертого сезона проекта. Поклонникам раскрыли эксклюзивные подробности о новом сезоне.

В частности, заместитель генерального директора НТВ Тимур Вайнштейн намекнул, кто же станет пятым членом жюри.