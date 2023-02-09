«Рома, очень хочется, чтобы ты почувствовал»: Утяшева трогательно обратилась к перенесшему ампутацию стоп Костомарову

Накануне, 8 февраля, у прославленного фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова был день рождения. Спортсмену исполнилось 46 лет. Эту дату Роман Костомаров встретил в больнице, где находится уже без малого месяц. Состояние Костомарова остается все это время тяжелым, на днях врачи приняли решение ампутировать Роману Костомарову стопы из-за начавшейся гангрены.
В день рождения Романа Костомарова коллеги спортсмена поздравляли его на своих страницах в соцсетях, все желали ему скорейшего выздоровления и обещали свою поддержку. С небольшим опозданием к Роману Костомарову в телеграм-канале обратилась гимнастка Ляйсан Утяшева.
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Роман Костомаров. Фото: Global Look Press
«Вчера был день рождения у олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Рома, ты — легенда спорта, настоящий боец, выдающаяся личность и потрясающий человек. Очень хочется, чтобы ты сейчас почувствовал эту коллективную поддержку всей страны и знал, как мы все тебя любим! Скорейшего тебе выздоровления и с прошедшим!» — написала Ляйсан Утяшева.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января со сложной формой двусторонней пневмонии.