«Рома, очень хочется, чтобы ты почувствовал»: Утяшева трогательно обратилась к перенесшему ампутацию стоп Костомарову

Накануне, 8 февраля, у прославленного фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова был день рождения. Спортсмену исполнилось 46 лет. Эту дату Роман Костомаров встретил в больнице, где находится уже без малого месяц. Состояние Костомарова остается все это время тяжелым, на днях врачи приняли решение ампутировать Роману Костомарову стопы из-за начавшейся гангрены.

В день рождения Романа Костомарова коллеги спортсмена поздравляли его на своих страницах в соцсетях, все желали ему скорейшего выздоровления и обещали свою поддержку. С небольшим опозданием к Роману Костомарову в телеграм-канале обратилась гимнастка Ляйсан Утяшева.

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