Нур Феттахоглу в сорочке раскрыла потайное, засветив тату на лодыжке: у такой султана бы не увели

Кто бы могу подумать, что у Нур Феттахоглу, сыгравшей в турецком сериале «Великолепный век» черкешенку Махидевран султан, есть татуировка на теле. Отдыхая среди пальм, актриса засветила свои упругие прелести. Нур выглядит все также восхитительно, а ведь с начала съемок сериала прошло уже 12 лет.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В своем микроблоге она поделилась памятным фото, на котором поклонники разглядели татуировку на щиколотке у звезды «Великолепного века». Нур Феттахоглу едва прикрыла бедра тонкой сорочкой из-под которой выглядывали мини-шортики. Вот вам и Махидевран султан, тут же пошутили фанаты.
«Сулейман бы дар речи потерял», «Такую Махидевран еще не видели», «Любимая султанша!», «Хюррем бы заткнула за пояс», «У такой султана бы не увели», — написали пользователи Сети.
Нур Феттахоглу показала тату на щиколотке. Фото: личный архив