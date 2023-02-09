Нур Феттахоглу в сорочке раскрыла потайное, засветив тату на лодыжке: у такой султана бы не увели

Кто бы могу подумать, что у Нур Феттахоглу, сыгравшей в турецком сериале «Великолепный век» черкешенку Махидевран султан, есть татуировка на теле. Отдыхая среди пальм, актриса засветила свои упругие прелести. Нур выглядит все также восхитительно, а ведь с начала съемок сериала прошло уже 12 лет.

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В своем микроблоге она поделилась памятным фото, на котором поклонники разглядели татуировку на щиколотке у звезды «Великолепного века». Нур Феттахоглу едва прикрыла бедра тонкой сорочкой из-под которой выглядывали мини-шортики. Вот вам и Махидевран султан, тут же пошутили фанаты.