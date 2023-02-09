Любовь Успенская исполнила песню на стихи представителя МИД Марии Захаровой

Известная певица Любовь Успенская представила новую песню — «Мольба». Интересно, что она создана на стихи Марии Захаровой, официального представителя МИД России, а исполнила ее Успенская вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной. О необычной премьере артистка рассказала своим поклонникам в соцсети:

«Хочется выразить благодарность за песню всем ее авторам: Марии Захаровой, Брендону Стоуну и Марал Якишевой».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Подписчики комментируют дуэт самыми лестными словами: называют композицию и исполнение «гармоничным» и признаются, что у них «мурашки по коже» от проникновенного пения. По материалам телеканала «360».