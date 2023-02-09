Назаров о россиянах: «Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас!»

Сбежавший в Израиль актер Дмитрий Назаров продолжает оскорблять своих поклонников, которые критикуют его за агрессивную позицию к соотечественникам. На этот раз звезда «Кухни» сочинил стих, на его взгляд, уместный.

«Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас», — заявил он в соцсетях.

Теперь Назаров находится в Израиле. Там он планирует давать концерты со своими частушками. В России его вряд ли позовут работать в ближайшее время. Поклонники просто не простят актеру оскорбления в сложный период.

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