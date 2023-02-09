Солнцев о Шишковой: «Алена пьет «портвишок», налегает каждый вечер!»

Известный блогер Рустам Солнцев предположил, что бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова может увлекаться алкоголем. Так он объяснил чрезмерную отечность звезды.

«Может, Алена пьет «портвишок», налегает каждый вечерочек. Может, то, это, пятое, десятое. Да пусть будет!» — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев предположил, что Шишкова сама по себе очень несчастный человек. По словам блогера, у Алены почему-то не появляется молодой человек, что-то странное происходит с дочкой Алисой…

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