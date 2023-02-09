Рустам Солнцев рассказал об эскортницах в российском шоу-бизнесе

Известный блогер Рустам Солнцев заявил, что в российском шоу-бизнесе есть девушки, которые занимались или до сих пор занимаются эскортом. С некоторыми он знаком лично.

«С некоторыми из них даже работал вместе на некоторых программах. Иные известные женщины так и остались в этой отрасли, занимаются этим и по сей день», — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Правда, имена Солнцев называть не стал. У многих есть семьи, но мужья, скорее всего, об этом даже не догадываются.

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