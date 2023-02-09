Рустам Солнцев: «Зепюр найдет себя у раковины, а Прилучный поскачет к новой!»

Павел Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян, по некоторым данным, ждут ребенка. Актриса заметно поправилась, однако официально об «интересном положении» они не сообщают.

Блогер Рустам Солнцев считает, что их счастье продлится недолго, несмотря на общих детей. По его мнению, звезда «Мажора», скорее всего, не станет примерным семьянином.

«Она счастливо найдет себя у раковины, а Павел Прилучный также счастливо поскачет козликом к следующей Зепюр. А новая жена по-прежнему будет считать, что она в его жизни единственная!» — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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