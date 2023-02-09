Солнцев: «Зепюр будет помалкивать, сидеть с ребенком и набирать вес»

Известный блогер Рустам Солнцев заявил, что запретил бы на законодательном уровне девушкам подходить к таким мужчинам, как Павел Прилучный. По его словам, ничего хорошего от актера ждать не следует в семейной жизни.

«Зепюр как традиционная армянская женщина сразу же изменилась в связи с беременностью. То есть из порхающего эльфа превратилась в тяжеленькую… Извините, но это так. Она так и будет помалкивать, сидеть с ребенком и набирать вес», - заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Павел Прилучный, напомним, женился на армянской актрисе Зепюр Брутян в августе прошлого года. Артистка заметно округлилась, однако официально о беременности они ничего не говорят.

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