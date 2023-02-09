«Чуть ли не по стеночке! Утомленная»: Орлова в больничной сорочке брела по роддому на взвешивание после родов

Ольга Орлова сразу после родов поделилась первым фото с новорожденной дочкой Анечкой. Ведущую проекта «Дом-2» раскритиковали за нарощенные ресницы, многие недоумевали, зачем звезда ТВ пошла рожать при полном, так сказать, параде. Хейтеры тут же подметили, что не могла же Орлова показать в кадре неухоженной. Все-таки она в первую очередь звездная телеведущая. «Ударять в грязь лицом ей не пристало», «Ресницы... улет!», «Вот это да! Дива в роддоме», «Когда еще успела ресницы приклеить-то?» - писали любители хэштега «яжмать».

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Однако сама телеведущая показывает все без прикрас. Она даже засняла, как медленно, едва ли не ползком брела после родов на взвешивание, видно, что каждый шаг давался новоиспеченной мамочке с трудом. И тут каждая подписчица теледивы, которая тоже в свое время побывала в роддоме, поддержала Орлову.