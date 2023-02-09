«Крепыш-медвежонок! Таня родила копию мужа»: Богатырев покатал на санках сынишку Данилу от Арнтгольц

В одном из интервью Марк Богатырев признался, что отцовство для него в новинку. Ему важно дать сыну то, чего он сам в детстве был лишен. Дело в том, что актер рос без отца. Им занималась мама, которая много работала. Конечно, Марк хотел бы, чтобы его жена больше времени проводила дома. Однако он дал понять, что не может запретить возлюбленной ездить на гастроли или сниматься. Богатырев понимает, что в актерской семье родители должны подменять друг друга в отсутствии другого, чтобы дети не чувствовали себя брошенными.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, уикенды семейство проводит вместе. С сынишкой Данилой, который растет копией своего отца, Татьяна Арнтгольц прогулялись в парке. Богатырев покатал своего мальчугана на санках, к полному восторгу Дани. Малыша засняли в дутом комбинезоне и вязаной шапке.