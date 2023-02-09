А носик-то папин! Агутин показал их с Варум единственную дочь-«американку» в день ее 24-летия

Леонид Агутин уже не первый год отбивается от слухов о том, что его брак с Анжеликой Варум трещит по швам. В СМИ то и дело подозревают неладное из-за того, что музыкант большую часть времени живет отдельно от семьи в России, тогда как его вторая половинка находится за океаном. В США с самого детства живет и дочка пары — Елизавета. Родители отправили ее в Америку из-за слабого здоровья, местный климат был для нее более подходящим. Разумеется, Анжелика часто навещала дочку.
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В день рождения Елизаветы музыкант поделился свежим фото с ней, показав, какой красавицей выросла их с Варум дочка-именинница. Поклонники заметили, что Лиза очень похожа на своего отца — тот же носик, есть общие черты.
Дочка Леонида Агутина — Елизавета с детства живет в Штатах. Фото: личный архив
«Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе. То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха.
Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца.
Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет», — отметил Агутин.