А носик-то папин! Агутин показал их с Варум единственную дочь-«американку» в день ее 24-летия

Леонид Агутин уже не первый год отбивается от слухов о том, что его брак с Анжеликой Варум трещит по швам. В СМИ то и дело подозревают неладное из-за того, что музыкант большую часть времени живет отдельно от семьи в России, тогда как его вторая половинка находится за океаном. В США с самого детства живет и дочка пары — Елизавета. Родители отправили ее в Америку из-за слабого здоровья, местный климат был для нее более подходящим. Разумеется, Анжелика часто навещала дочку.

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В день рождения Елизаветы музыкант поделился свежим фото с ней, показав, какой красавицей выросла их с Варум дочка-именинница. Поклонники заметили, что Лиза очень похожа на своего отца — тот же носик, есть общие черты.