Исполнитель роли Полежайкина из «Папиных дочек» - о причине развода с женой: «С инвалидом не по пути»

Звезда «Ералаша» и сериала «Папины дочки», актер Михаил Казаков рассказал о своей жизни после страшного падения с 12-метровой высоты. Исполнитель роли Ильи Полежайкина в 2020 году полез на крышу дома по пожарной лестнице, но оступился и рухнул на землю. Ноги актера врачам пришлось собирать по осколкам, он пять месяцев провел в инвалидном кресле и сейчас заново учится ходить.

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В интервью оптимист Казаков разоткровенничался о личном. Оказывается, спустя год после трагедии от него ушла жена Елена, с которой они воспитывали двоих детей.

«У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету», - высказался актер в интервью KP.RU.

Но сейчас Казаков не одинок, рядом с ним есть любящий человек, и это – некая чемпионка мира. Имени избранницы актер не называет.