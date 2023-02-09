Мать перенесшего ампутацию Романа Костомарова: «Только на него могла опереться»

Мать Романа Костомарова рассказала в день рождения фигуриста (8 февраля – прим. ред), что сын для нее всегда был опорой. Валентине Николаевне дозвонились журналисты сайта aif.ru, и она, плача, рассказала, что не перестает молиться о нем.

«То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… (плачет). Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто», - рассказала Валентина Костомарова.

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Фигуристу, напомним, исполнилось 46 лет. Накануне дня рождения он перенес операцию по ампутации стоп. На фоне сепсиса у спортсмена развилась гангрена нижних конечностей, и ради спасения жизни врачи отняли у чемпиона ноги. Он уже месяц лежит в московской больнице с пневмонией.