Новости шоу-бизнеса: Пугачеву пожалели на родине, жена Костомарова сделала заявление, почему Рапунцель и Дмитренко разводятся

Пугачеву пожалели на родине

Сбежавшую в числе первых из страны Аллу Пугачеву внезапно пожалели на родине. Мол, она ведь ничего не сделала, не виновата, заявил журналист Максим Кононенко, а ее «выгнали из России».

Вскрылась причина развода Рапунцель и Дмитренко

Почему вдруг разводятся Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, вскоре стало ясно из ответа самого главы семьи. Он инициировал бракоразводный процесс, он и объяснил свой шаг: «Длительный период ссор и разногласий». О том, что у пары скандалы регулярны, знают все подписчики еще со времен «Дома-2»,

Суд отклонил иск Петренко по снижению алиментов

Игорь Петренко решил снизить нагрузку по алиментам перед своими сыновьями от Екатерины Климовой. Он обратился в суд с иском, но его отклонили – актер нарушил порядок решения такого рода спора: надо сначала мирно договориться, чего не попытался сделать Петренко.

Жена Костомарова впервые сделала заявление

Оксана Домнина, жена Романа Костомарова, которому накануне ампутировали обе стопы, впервые вышла на связь и сделала заявление. Она поздравила мужа с днем рождения и признала: «Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так… Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи».